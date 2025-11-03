Gallusmarkt - Krämermarkt

Am Montag, 03. November 2025, kehrt mit dem Gallusmarkt – einem der ältesten Krämermärkte in Baden-Württemberg – ein Stück lebendige Tradition nach Kirchheim unter Teck zurück.

Die Stadt blickt auf eine lange Marktgeschichte zurück: Bereits 1574 wurde der Gallusmarkt erstmals urkundlich erwähnt und seither traditionell auf den ersten Montag im November gelegt.

Von praktischen Allesschneidern für den Haushalt, über Herren- und Damenbekleidung, bis hin zu allerlei Kuriosem – es gibt viel zu entdecken.

Passend zum bunten Marktangebot können sich die Gäste auch auf kulinarische Köstlichkeiten freuen, darunter frisch gebrannte Mandeln, verschiedene Grillwürste, Flammkuchen und Crêpes.

Zusätzlich ergänzen die WochenmarkthändlerInnen das Angebot mit frischem Obst und Gemüse, teils aus biologischem Anbau, einer großen Auswahl an Käse, mediterranen Spezialitäten sowie Blumengestecken und Arrangements.