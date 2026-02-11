Gallusmarkt - Krämermarkt

Immer am ersten Montag im November kehrt mit dem Gallusmarkt – einem der ältesten Krämermärkte in Baden-Württemberg – ein Stück lebendige Tradition nach Kirchheim unter Teck zurück.

Von 08:00 bis 18:00 Uhr bietet der Krämermarkt in der Kirchheimer Innenstadt eine breite Auswahl an Produkten. Die Besucher können sich auf ein vielfältiges Angebot freuen: Von praktischen Allesschneidern für den Haushalt, über Herren- und Damenbekleidung, bis hin zu allerlei Kuriosem – es gibt viel zu entdecken. Passend zum bunten Marktangebot können sich die Gäste auch auf kulinarische Köstlichkeiten freuen, darunter frisch gebrannte Mandeln, verschiedene Grillwürste, Flammkuchen und Crêpes.

Zusätzlich ergänzen die Wochenmarkthändler das Angebot mit frischem Obst und Gemüse, teils aus biologischem Anbau, einer großen Auswahl an Käse, mediterranen Spezialitäten sowie Blumengestecken und Arrangements.