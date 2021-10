Einer der traditionsreichsten Krämermärkte in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Bereits seit 1574 findet der Gallusmarkt in Kirchheim unter Teck statt - auch heute noch ein Grund für rund 200 Markthändler, zu dieser Gelegenheit nach Kirchheim unter Teck zu kommen. Am Montag, 8. November erhält die jahrhundertealte Tradition des Kirchheimer Gallusmarktes eine neue Fortsetzung.

Früher bedeutete Markttag auch immer gleichzeitig Festtag, daher findet auf dem Kirchheimer Ziegelwasen von Freitag, 5. November bis Montag, 08. November ein großer Vergnügungspark mit unterschiedlichsten Fahr- und Belustigungsgeschäften statt.