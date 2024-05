bereits zum 6. mal werden in diesem Jahr in Waldhausen die Game of Thrones - die Gaudispiele um den Thron ausgetragen.

Am 13. Juli um 15.00 Uhr wird es wieder heißen, lasset die Spiele beginnen.

Um beim Kampf um den goldenen Thron dabei zu sein, schickt uns zur Anmeldung einfach eine kurze Mail mit eurem TEAM-Namen und Ansprechpartner bis 16. Juni 2024 an svw1928@gmx.de

Die Thronanwärterteams bestehend aus 4 bis 6 Personen

gerne bunt gemischt Männer und Frauen, Jungs und Mädels ab 16 Jahren

kämpfen in verschiedenen nicht all zu ernsten Wettkämpfen gegeneinander um den goldenen Thron.

Dem Siegerteam winkt wie immer neben Ruhm und Ehre auch noch eine königliche Trophäe.

Registrierung der angemeldeten Teams von 14:00Uhr bis 14:30Uhr

Beginn der Wettkämpfe um 15:00Uhr

wir, der SV Rot-Weiß Waldhausen, wünschen allen Teilnehmern und Zuschauern schon jetzt viel Spaß!