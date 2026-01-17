Game of Thrones & House of the Dragon - Das Konzert

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Ramin Djawadis geniale Soundtracks zu „Game of Thrones“ & „House of the Dragons“ werden von den Cinema Festival Symphonics in großem Stil auf die Bühne gebracht und Fans der Serien-Erfolge begeistern.

Mit über 150 Aufführungen in vier Ländern und Tausenden von Zuschauern hat sich die erfolgreiche Konzertreihe „Game of Thrones – The Concert Show“ bereits als äußerst populär erwiesen. Jetzt, in Kombination mit der Nachfolgeserie „House of the Dragon“, entfaltet sich ein weiteres einzigartiges Showerlebnis.

