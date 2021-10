Game2Gather

Der erste offene Eltern-Kind-Gaming-Day in der Stadtbücherei Albstadt! An einer Vielzahl von Stationen in unserem Haus könnt ihr aktuelle Spiele,Virtual Reality-Headsets, Konsolen u.v.m. ausprobieren. Kommt gerne als komplette Familie und lernt gemeinsam die Faszination hinter dem Begriff "Gaming" kennen.

Der Eltern-Kind-Gaming-Day findet in Kooperation mit dem Kreismedienzentrum Zollernalbkreis statt

Es gilt die Corona Landesverordnung in der aktuellen Fassung.