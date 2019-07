Lahya Aukongo: Kalungas Kind

Eröffnung Interkulturelles Fest.

Poetische Lesung, Musik und Gespräche - Ein Abend mit Lahya, ihrer Autobiografie "Kalungas Kind" und mit dem großartigen Musiker Jokaa. Es darf gefühlt, zugehört, mitgesungen und sich verbunden werden.

Lahya Aukongo ist „Kalungas Kind“: Noch ungeboren aber schon schwer verletzt aus den namibischen Bürgerkriegswirren in die DDR eingeflogen. Von einer Berliner Pflegefamilie aufgenommen und liebevoll umsorgt. Pendelnd zwischen beiden Ländern, sowohl in Namibia als auch in Deutschland fremd und gleichzeitig zu Hause.

Heute ist sie Poetin, Sängerin, Kuratorin, Fotografin und Aktivistin. Ihr Schaffen steht gegen Diskriminierung und für Menschenrechte.

Lahya & Jokaa sind zwei humorvolle, engagierte und diskriminierungskritische Musiker_innen. Aspekte der Ausgrenzung, Rassismus, globale Un_Gerechtigkeit, Weltliebe und Schwarzes Empowerment fließen bei der Wahl und Interpretation der Musik mit ein – Leidenschaft zur Musik und ihre Freundschaft gibt es oben drauf.

Veranstalter: Stadtbibliothek, Büro für Integration und Migration, Koordinierungsstelle für kommunale Entwicklungszusammenarbeit, Evangelische Friedenskirchengemeinde