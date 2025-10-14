Gaming-Workshop

Du wolltest schon immer Minecraft ausprobieren oder neue Freunde kennenlernen, die gerne Minecraft spielen und zusammen eine neue Welt erkunden und aufbauen? Dann ist das dein fester Tag 2 jeden 2. Dienstag außerhalb von den Ferien! Wir stellen gemeinsam Regeln auf und entdecken die schier unendlichen Möglichkeiten, die uns das Spiel bieten wird. Bitte melde dich vorher bei uns mit einer Nachricht an unser Instagram Profil, telefonisch oder per E-Mail an.