Mit „Vives!“ stößt man auf Ladinisch in geselliger Runde an. Doch für die Musiker*innen der Südtiroler Band Ganes ist dies weitaus mehr als nur ein Trinkspruch: Sie fordern mit ihrer Musik leidenschaftlich dazu auf, das Leben in seiner vollen Pracht zu feiern.

Mit ihrem 8. Studioalbum nehmen Ganes das Publikum mit auf eine faszinierende Reise durch die lebendige ladinische Kultur und die malerische Alpenlandschaft der Dolomiten. Ihre Musik ist ebenso urig wie raffiniert: Kraftvoll oder verträumt verbinden sie Volksmusik, mehrstimmigen Gesang, Jazz und Chanson. Ihre lebendige Fusion lässt Mariachi-Trompeten, Gitarren und Geigen zusammen mit Jodlern und Lamenti erklingen. In „Vives!“ kann man sich förmlich vorstellen, wie Musiker auf einem Tisch in der örtlichen Osteria springen, singen und tanzen. Geschichten werden erzählt und getratscht in der alten Dorfwirtschaft, während die Atmosphäre von Freude und Unterhaltung durchtränkt ist. Ganes’ Musik schlägt die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, verbindet Generationen und schafft den Soundtrack

für gemeinsames Feiern und für Momente des Trauerns. Sie ist eine lebendige Hymne an das Leben, wie es war, ist und sein wird. Vives!

Ihre Inspiration schöpfen Ganes aus dem Dorf La Val. Ihre Verbindung zur Heimat und die darin verwurzelten Werte spiegeln sich in jedem Ton ihrer Musik wider. Ihre Konzerte sind nicht nur ein musikalisches Erlebnis, sondern auch ein Einblick in die ladinische Seele und die Weis-

heit, die aus den Erfahrungen und Erzählungen erwächst. Auf Hubert von Goiserns Konzertschiff der Linz-Europa-Tour trafen sie erstmals

zusammen, um sich zu vielschichtigen, singenden Märchenwesen namens Ganes zu entwickeln. 2010 erschien das 1. Album, und seither begeistern die drei Zaubernixen ihr Publikum in ganz Europa.

Gesang, Geige, Mandoline, Percussion: Elisabeth Schuen

Gesang, Geige, Gitarre, Slide Guitar, Flöte: Marlene Schuen

Gesang, Kontrabass: Natalie Plöger

Gitarre, Cavaquinho, Percussion, Gesang: Raffael Holzhauser