"Gangsta-Oma" - ein Kindertheater von der Württembergischen Landesbühne

Jeden Freitag muss Ben zu seiner Oma. Doch darauf hat er überhaupt keine Lust. Da ist es langweilig, der Fernseher ist kaputt und zu essen gibt es immer nur Sachen mit ganz viel Kohl - igitt!

Auf der Suche nach Süßigkeiten entdeckt Ben eines Tages ein großes Geheimnis. Seine Oma hat eine Dose voller wertvoller Diamanten bei sich versteckt. „Ich war die meistgesuchte Juwelenräuberin der Welt!“, gesteht sie Ben stolz. Und das gewagteste Abenteuer steht noch bevor: Der Diebstahl der Kronjuwelen. Gemeinsam planen sie den großen Raub und Ben beginnt die Besuche bei seiner Oma immer mehr zu mögen. Durch Flüsse und Tunnel machen sie sich auf den Weg zum Königshaus. Werden die beiden es schaffen, die Kronjuwelen zu stehlen?