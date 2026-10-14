Freitagabend bedeutet für die elfjährige Benny: Langeweile pur. Weil sie lieber Klempnerin als Tänzerin werden will, geben die Eltern sie an ihren Tanzabenden bei Oma ab.

Dort riecht alles nach Kohl, den es auch jedes Mal zum Abendessen gibt und danach wird – natürlich – Scrabble gespielt. Benny ist überzeugt: Oma ist die langweiligste Person auf der ganzen Welt. Doch hinter der grauen Dauerwelle schlummert ein unglaubliches Geheimnis: Oma war früher eine international erfolgreiche Juwelendiebin! Als Benny das herausfindet, verwandelt sich der öde Oma-Abend in eine hochspannende Mission. Gemeinsam planen sie das "Ding ihres Lebens": den Raub der Kronjuwelen aus dem Tower von London. Ob das gut gehen kann?

Die "Gangsta-Oma" ist eine herrlich schräge Geschichte über Vorurteile, Abenteuer und die besondere Beziehung zwischen Enkel*innen und Großeltern.