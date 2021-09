Gangster, Gauner und Ganoven: Leo Katcher – „The Big Bankroll: The Life and Times of Arnold Rothstein“

Alkoholschmuggler, Drogenbaron, Multimillionär und Mörder: Arnold Rothstein (1882-1928) verwandelte das organisierte Verbrechen in ein Geschäft, das wie ein Unternehmen geführt wurde – mit ihm selbst an der Spitze. Obwohl er in dutzende Morde und hunderte weitere Verbrechen verwickelt war, schien ihn das Glück nie zu verlassen – bis er schließlich 1928 selbst erschossen wurde. Die Täter wurden nie gefasst. In „The Big Bankroll: The Life and Times of Arnold Rothstein“ enthüllt US-Autor Leo Katcher schmutzige Details aus dem Leben von Amerikas mächtigstem Gangster, Geschäftsmann, Glücksspieler und Kopf der jüdischen Mafia im New York der 1920er Jahre. Die Teilnehmenden der Buch- und Filmdiskussionsrunde „Gangster, Gauner und Ganoven“ treffen sich am Fr. 01.10. um 20:00 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen, um die 1959 erschienene Biografie zu besprechen und gemeinsam den darauf basierenden Spielfilm „King of the Roaring '20s: The Story of Arnold Rothstein“ zu sehen. Bei den monatlichen Treffen um US-Muttersprachler Scott Stelle analysieren Film- und Literaturinteressierte die Gratwanderung zwischen Gesetz und Gaunerei anhand spannender Bücher und ihrer Verfilmungen.

In englischer Sprache.

Ort: Online via Zoom @ www.dai-tuebingen.de/thrillers

Die Teilnahme ist kostenlos, 3G-Nachweis Voraussetzung zur Teilnahme

Weitere Termine: Fr. 05.11. (Robert Fish: „Mute Witness“), Fr. 03.12. (Peter Maas: „The Valachi Papers“)