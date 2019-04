Als fester Bestandteil des Kölner Tatort Teams ist Joe Bausch Sonntagabends regelmäßig als Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth im Fernsehen zu sehen. Auch nach Drehschluss zog er für lange Zeit den Kittel nicht aus. Über 25 Jahre arbeitete er als Gefängnisarzt in Werl, einer der größten deutschen Justizvollzugsanstalten.

Mit der m:con und dem Rosengarten verbindet Joe Bausch ein ganz besonderes Projekt. Gemeinsam mit seinen Kollegen vom Kölner Tatort, Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär, ist er von Anfang an Schirmherr des traditionellen m:con Benefiz-Golfturniers zu Gunsten der Kinderkrebsforschung am Uniklinikum Mannheim, das am 27.7.2019 sein zehntes Jubiläum feiert.

Im Rahmen dieses Jubiläums ist Joe Bausch im Ella & Louis zu Gast für eine Lesung aus seinem aktuellen Buch „Gangsterblues“. Joe Bausch hat in „Gangsterblues“ Geschichten gesammelt, die tief in die Abgründe menschlicher Seelen blicken lassen. Sie sind Mörder, Räuber, notorische Betrüger, Vergewaltiger oder Dealer, und sie alle wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt. Im Knast haben sie viel Zeit, um sich mit ihren Taten auseinanderzusetzen – und irgendwann wollen sie reden und zwar mit ihm: Joe Bausch. Ein psychopathischer Serienmörder spricht über eine eiskalte Entführung, zwei Halbbrüder über ihren fast perfekten Mord, ein Rettungssanitäter erzählt von dem Zufall, der ihn zum Verbrecher machte.

Es erwarten Sie nicht nur spannende Geschichten sondern auch ein musikalischer „Gangsterblues“: mit der Band Red & Grey um die Herren Jörg Teichert an den Gitarren und Erwin Ditzner am Schlagzeug. Vielleicht dürfen wir uns auch auf eine musikalische Einlage des Kurators des Jazzclubs Ella & Louis Thomas Siffling freuen.