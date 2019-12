"Anarchisch, verrückt, brillant“, so beschreibt die Süddeutsche Zeitung ein Konzert von Gankino Circus. Aber was heißt schon Konzert? Ein Auftritt der vier Musiker ist weniger ein Konzert als vielmehr ein weltmusikalisches Schauspiel, ein unfassbares Spektakel, eine subkulturelle Sensation!

Zeitgemäße Volksmusik, anarchische Spielfreude und raffinierter Wortwitz vermengen sich bei Gankino Circus zu einer virtuos-humoristischem Konzerterlebnis. Zahllose Konzerte auf Club-, Theater- und Festivalbühnen führten Gankino Circus in den letzten Jahren durch Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Ungarn, die Ukraine, Bulgarien, Serbien, Kasachstan, Kirgisien, Georgien und Armenien. Im Oktober 2015 repräsentierte der fränkische Exportschlager die deutsche Musikkultur auf der EXPO in Mailand. In den letzten Jahren waren Gankino Circus immer wieder auf renomierten Festival zu Gast wie auf dem Akkordeon Festival Wien (AT), Spielberg Musikfestival (AT), Alpentöne Altdorf (CH), Masala Festival Hannover, Bardentreffen Nürnberg, Akkordeon Akut Fesitval Halle, Rudolstadt Festival, Openflair Eschwege uvm.

Deutscher Weltmusikpreisträger RUTH 2019 „Gankino Circus“

„Virtuose Musiker, Charakterköpfe und Welteneroberer aus Dietenhofen“ - Welt am Sonntag

„Überschäumende Lust an verrückten Einfällen und Geschichten.“ - Süddeutsche Zeitung

„Prädikat: absolut erlebenswert“ – Westfälische Nachrichten

„Ein wahres Feuerwerk an virtuoser Genialität“ - Südkurier