Gans einfach köstlich!

Herzlich Willkommen zum Gänseessen auf Burg Stettenfels. Den Auftakt der Schlosslunch-Reihe macht wie in diesem Jahr wieder das Team der Burg Stettenfels.Was gibt es schöneres, als die Martinszeit mit einem prächtigen Lunch - Büffet zu beginnen?Ein weiteres genussvolles Highlight in romantischer - historischer Umgebung mit tollem Blick über die Landschaft.Gans und gar gut, Gans im Glück, Gans knusprig, Gans im Trend….Unser Küchenteam zaubert Leckereien rund um die Gans, lassen Sie sich überraschen.Der Sektempfang bei offenem Feuer in der Kaminhalle, gefühlvolle Musik und tolles Essen, entspannter kann die Saison nicht beginnen.