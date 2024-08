Ganzheitliches Gedächtnistraining

In harmonischer Atmosphäre vermehren wir über Wortfindungen, Konzentrations-, Assoziations- und Gedächtnisspiele unsere Synapsen und tragen zu einer verbesserten Denk- und Merkfähigkeit bei.

Mit einer Yoga- und Sturzpropyhlaxe-Einheit im Sitzen und Stehen verbessern wir unsere Beweglichkeit und Balance.

Die Dozentin Gertrud Jobst war bis zu ihrer Pensionierung Lehrerin in Heilbronn. Zum Ende ihrer Dienstzeit machte sie eine Ausbildung beim Gedächtnistrainerverband zur Gedächtnistrainerin und gibt seit einigen Jahren Kurse zu diesem Thema. Außerdem ist sie ausgebildet für Schulungen für neue Medien und gibt auch da seit Jahren regelmäßig Kurse alleine oder mit ihrem Mann zusammen. Sie singt in mehreren Chören und ist als Förderlehrerin weiterhin im Einsatz. In der Friedensgemeinde in Heilbronn ist sie ehrenamtlich tätig.