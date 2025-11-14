Zwei ungleiche Körper treffen akrobatisch aufeinander: 42 Zentimeter trennen sie an Größe, 42 Kilogramm an Gewicht. Ein Unterschied, der

verbindet und Möglichkeiten schafft, anstatt ein Hindernis zu sein. Drei Holzkisten werden zum Spielpartner, gleichen Unterschiede aus,

vergrößern sie oder halten das Artistenpaar in der Schwebe.

Chris Iris verbinden zeitgenössischen Zirkus mit Physical Theatre, Tanz und Figurenspiel. Berührend und originell zeigen die beiden, wie sich

Verhältnisse verschieben oder wie man sich auf Augenhöhe begegnen kann. Mit Präzision, Poesie und Humor erzählen sie von Ungleichheiten und vom Miteinander. Philosophische Fragen werden aufgeworfen, absurde Momente reizen zum Schmunzeln und ein Hauch von Magie durchzieht ihre scheinbar der Schwerkraft enthobenen Aktionen.

Das Duo Iris Pelz und Christopher Schlunk feiert weltweit Erfolge gemeinsam mit renommierten Zirkuskompanien. Für ihre Hand-auf-Hand-Akrobatik wurde das Paar mit renommierten Preisen bei Festivals in Moskau und Paris ausgezeichnet. Sie sind die Attraktion im Chamäleon Theater Berlin und dem Londoner Veranstaltungsort Roundhouse, beides Tempel der Zirkuskunst. 2024 gewannen

Chris Iris mit „GAP of 42“ den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg.