gardiZERO - 10. Produktion von Gardi Hutter

Gardi Hutter, die preisgekrönte Clownin, tourt mit ihrer HANNA seit 1981 mit ihrem „Clownesken Theater“ um die halbe Welt, mit über 4444 Vorstellungen in 33 Ländern.

Ihre Solos sind fast wortlos, aber sie sprechen Bände, und diese Sprache verstehen alle Menschen. Ob als Waschfrau, Maus, Souffleuse oder Schneiderin – sie erfindet absurde Universen, in denen sich die Figuren mutig, aber aussichtslos nach dem Glück abstrampeln. Das berührt in seiner Tragikomik aufs Tiefste, und zugleich ist es eine Riesen-Gaudi. Einzigartig! Jetzt hat sich Gardi Hutter von HANNA (vorerst) verabschiedet und beginnt etwas Neues! Alles von vorn, alles auf Anfang - es bginnt beim Null-Punkt.

gardiZERO ist eine Hommage an die Kraft der Verwandlung – sei es die Geburt eines neuen Lebens, die Evolution der Natur oder die ständige Veränderung in uns selbst. Gardi Hutter zeigt, dass das Nichts nicht leer, sondern voller Möglichkeiten ist. Das Stück ist eine philosophische und unterhaltsame Auseinandersetzung mit dem Nichts, dem Anfang aller Dinge. Aus der scheinbaren Leere erwächst Leben, aus dem Chaos entsteht Ordnung, und aus dem Nichts wird - alles. Mit ihrem eigensinnigen Humor und ihrer großartigen Körperlichkeit begibt sich die Clownerin auf eine Reise durch die Geburt der Dinge, vom ersten Zucken bis zur kompletten Verwandlung. Sie erkundet, wann aus Nichts Etwas wird.

Ein Fest der Fantasie: clownesk, grotesk, poetisch.