»Noch weiß ich nicht genau, was das Neue ist, im Dunkel errate ich, taste ich, ahne ich...«

Das Leben fängt klein an. Dann wächst es, im Licht der Sonne und des Mondes. Le-ben bedeutet so viel und für jeden etwas anderes. Aber eines wissen wir alle über das Leben: Dass sich alles ständig wandelt. Manchmal braucht es Mut, manchmal braucht es Geduld, manchmal wird uns geholfen, damit am Ende alles blühen kann.