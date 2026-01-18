Die Sinsheimer Theaterkiste präsentiert "Garten von Atlantis".

Flott und unterhaltsam erzählt die Sinsheimer Theaterkiste diese Fantasy-Saga von Geerst Dankhall, Cantus Verlag. Die junge Milele lässt sich nach "Garten von Atlantis" schleusen und bedient sich ohne Zögern aller Mittel, um ihr Ziel zu erreichen. In "Garten von Atlantis" läuft es nicht, wie geplant. Etwas geht vor in "Garten von Atlantis" und die Elite wird aufmerksam. Milele muss improvisieren und lässt sich mit Boubacar, dem charmanten Schleuser ein, als der seine Hilfe anbietet. Doch Boubacar überrascht Milele ein ums andere Mal und es scheint, als ob er seinen ganz eigenen Plan verfolgt. Milele wird entdeckt. Die Elite beginnt sich für sie zu interessieren. Wie weit wird Milele gehen? Bunt und abwechslungsreich, spannend und schön, überraschend und einfühlsam erschließt sich dem Zuschauer nur ganz allmählich die unerwartete Dimension der jungen Milele. Ein großer Theaterabend mit bezaubernd schönen Charakteren, mit Laser- und Kunstnebeleffekten.