Der Gartenmarkt "Sommer - Blüten - Träume".

Seit vielen Jahren pilgern zahlreiche Garten- und Pflanzenfreunde aus der ganzen Region an einem Wochenende im August in die Schurwaldgemeinde Rechberghausen. Im bunt blühenden Landschaftspark „Grüne Mitte“ bieten über 100 Aussteller alles, was den Sommer- und Herbstgarten noch schöner macht. Neben einem großen Pflanzenangebot werden inspirierende Wohn- und Gartendekorationen, Kunst und Kunsthandwerkliches aus Keramik, Ton, Holz, Metall, Stein, Beton, Glas. Papier und Textil sowie Praktisches für die Gartenpflege und regionale Spezialitäten angeboten.

Aktions- und Mitmachprogramm: Schnitzen von Pilzen, Vorführungen: Knüpfen und Korbflechten, Seile drehen, Grillvorführung; Mosaik-Workshop „Regenbogenfisch“ und weitere Bastelangebote im Kunst- und

Kreativzelt, Kinderprogramm der Igelfreunde. Sonntag: Tombola mit vielen Sachpreisen der Aussteller.

Highlight im Zelt: Samstag: Fernsehmoderatorin Andrea Müller und Gartenexperte Volker Kugel, bekannt aus der TV-Sendung Grünzeug, beantworten im lockeren Dialog alle Gartenfragen; Sonntag: Lesungen

13:00 Uhr - „Notfallapotheke aus und in der Natur“ von Familie Bihlmaier und mit Günther Weber zum Thema "Brot" um 14:30 Uhr am Stand Nr. 78; "Die Blumenwiese, das Fingerkraut und die Rettung der Welt" von Buchautorin Kirsten Segler am Stand Nr. 77.