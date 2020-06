Märchen beim Sommer in der Stadt

Ute Hommel, Ingrid Raschka und Helga Schwarting von der Erzählgemeinschaft Ostalb „Märchenbrunnen“ erzählen passend zur Jahreszeit und zum „ Sommer in der Stadt“ in Ellwangen besinnliche und heitere Märchen vom Wachsen und Gedeihen, von Blüte und Ernte – vom Zauber der Gärten. Musikalisch umrahmt werden die Märchen von Tischharfen. Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Ellwangen.