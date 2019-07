Entdecken Sie bei dieser Gewässerführung die Rems. Dieser Fluss ist voller Leben und Geschichte.

Wie verlief der Fluss früher? Welche Tiere und Pflanzen gibt es in und an der Rems? Was ist eine Renaturierung? Der geschulte Gewässerführer führt Sie durch die lebendige Natur. Die Gewässerführungen werden unterstützt vom Rems-Murr-Kreis, Ostalbkreis und Landkreis Ludwigsburg.