Charakteristisch für den Künstler ist sein unverwechselbarer Flow/Style und eine Stimme mit sehr hohem Alleinstellungsmerkmal. Doch was hat es mit „Black Carpet“ auf sich? Das wird Gary in den kommenden Wochen und Monaten nach und nach auf seinen Kanälen verraten.

GARY WASHINGTON ist ein Typ, der “Style“ auf eine neue Ebene gebracht hat. Ein Erscheinungsbild, das man nicht mehr so leicht vergisst. Seine weiße Brille, Caps und eine unverwechselbare Stimme machen ihn bei einer stetig wachsenden Fanbase populär. Seine Tracks erreichen Millionen Klicks auf YouTube. Zum ersten Mal erlangte der damals 17-jährige GARY WASHINGTON 2014 bei JuliensBlogBattle größere Bekanntheit. Anfang 2017 nahm er an JuliensMusicCypher (JMC) teil und setzte sich gegen 1.999 Gegner als Turniersieger durch. Anfang 2018 erschien seine zweite EP “Thanks But Now It´s My Turn”, mit der es anschließend auf deutschlandweite Club-Tour ging.