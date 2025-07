Nach der erfolgreichen Premiere in 2024 wird auch in diesem Jahr die Innenstadt wieder mit Straßenmusik belebt.

Das Konzept bleibt gleich: Ein Abend, mehrere Plätze und ein buntes Angebot an handgemachter Musik. Beim Gassen-Musik-Fest sollte für jeden etwas Passendes dabei sein. An diesem Abend sind alle eingeladen, den Musikern zu lauschen, zu tanzen, die Seele baumeln zu lassen und eine schöne Zeit in der Mosbacher Innenstadt zu verbringen.