Ellwanger Schlosskonzert mit dem Duo Peter Hörr (Violoncello) & Florian Uhlig (Klavier)

Der Cellist Peter Hörr gilt als einer der interessantesten und vielseitigsten deutschen Musiker seiner Generation; frühes Interesse für Alte Musik, prägende Studienjahre bei Heinrich Schiff und Christophe Coin an der Musikakademie der Stadt Basel und der Schola Cantorum Basiliensis werden Voraussetzung für eine weltweite Konzerttätigkeit als Solist und gefragter Kammermusiker.

Peter Hörr ist gefragter Gast bedeutender internationaler Festivals (Ravinia Festival Chicago, Istanbul Arts Festival, Festival de Inverno de Campos do Jordão in Brasilien, Festival Casals de Puerto Rico, Lucerne Festival, Mozart-Woche Tokyo, Beethovenfest Bonn, Ludwigsburger Schlossfestspiele, Schleswig-Holstein Musik Festival) und musiziert regelmäßig in den Konzertsälen großer Metropolen wie São Paulo, Lincoln Center New York, Washington National Gallery of Art, Tonhalle Zürich, Wigmore Hall, Philharmonie und Konzerthaus Berlin.

Zu seinen Kammermusikpartnern gehören neben Henri Sigfridsson auch Mirijam Contzen, Isabelle van Keulen, Jörg Widmann, Gérard Wyss und das Hagen Quartett. Peter Hörr ist Mitbegründer des Mozart Piano Quartets – eines der erfolgreichsten Klavierquartette der heutigen Musikszene, das seit 10 Jahren exklusiv für das Label Dabringhaus & Grimm (MDG) aufnimmt.

Als Solist und Dirigent der Hofkapelle Weimar spielte Peter Hörr drei Cellokonzerte von Jean-Louis Duport für MDG ein, wofür er 2010 mit einem ECHO Klassik ausgezeichnet wurde.

Seit 2003 lehrt er als Professor für Violoncello an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn-Bartholdy" in Leipzig.

Zur Aufführung kommen Werke von Beethoven, Schumann und Rachmaninow.

Florian Uhlig studierte am Royal College of Music und an der Royal Academy of Music in London, wo er seine Ausbildung mit dem Konzertexamen abschloss. Er konzertiert u.a. mit Orchestern wie dem BBC Symphony Orchestra, dem Beijing Symphony Orchestra, der Deutschen Radio Philharmonie und der Dresdner Philharmonie. 2014 wurde Florian Uhlig auf eine Professur für Klavier an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden berufen. Er gibt Meisterkurse in Deutschland, Großbritannien, Kanada, Hong Kong, Südkorea, China und in der Schweiz.

Im Mai 2015 wurde Florian Uhlig in London die Ehrenmitgliedschaft der Royal Academy of Music verliehen

Programm:

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) - Sonate für Cello und Klavier F-Dur op.5/1

Robert Schumann (1810 – 1856) - „Fünf Stücke im Volkston“ op.102

Ludwig van Beethoven: Variationen über „Bey Männern welche Liebe fühlen“ WoO46

Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow (1873 – 1943) - Sonate für Cello und Klavier g-moll op.19