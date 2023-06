22. Talheimer Gassenfescht

Bereits zum 22. Mal lädt die Gemeinde Talheim zusammen mit den örtlichen Vereinen und Organisationen zum Talheimer Gassenfescht ein.

Am Festwochenende erwartet Sie ein interessantes und abwechslungsreiches Festprogramm rund um die Bühne. Verteilt auf das Festgelände verwöhnen Sie die Vereine und Organisationen an zahlreichen Ständen mit einer bunten Vielfalt an Speisen und Getränken.

Die Eröffnung durch Bürgermeister Rainer Gräßle in Verbindung mit einem Fassanstich findet am Samstag, dem 08.07.2023 um 17.00 Uhr auf der Bühne am Rathausplatz statt.

Am Sonntag startet das Gassenfescht um 10.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Rathausplatz.

Die teilnehmenden Vereine, Organisationen und die Gemeindeverwaltung laden Sie herzlich ein!