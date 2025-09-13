Gassenlauf - Panoramaedition Marbach Süd

Es gibt verschiedene Routen - nähere Infos dazu auf der homepage: www.tv-marbach.de

Anmeldung unter https://my.raceresult.com/296851/registration

Ausführliche Informationen gibt es unter https://www.seitermondundsterne.de/gassenlauf

Der Gassenlauf verspricht sportliche Spannung und gute Unterhaltung.

Rund um den Lauf gibt es ein buntes Rahmenprogramm und auch für das leibliche Wohl wird mit Essen und Trinken gesorgt.

Die sportliche Leitung liegt bei Achim Seiter (3komma8 sportkult-services). Der Gassenlauf ist eine Veranstaltung des TV Marbach 1861 e.V. in Zusammenarbeit mit der Stadt Marbach am Neckar und 3komma8.