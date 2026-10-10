Gaston Florin & Jacqueline D’Arc

Ein Abend über die Kunst, jemand anders zu sein – und sich selbst zu begegnen.

Gaston Florin und Jacqueline D’Arc betreten einen Bühnenraum zwischen Rollen, Zuschreibungen und Möglichkeiten. Wie wirken wir auf andere? Wie erscheinen wir in der Öffentlichkeit? Wer dürfen wir sein – für uns und für andere? Und wer können wir werden, wenn wir aufhören, uns festzuhalten?

Verwandlung geschieht hier nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Blick des Publikums. Zwischen Schauspiel, Improvisation und präziser Körpersprache entsteht ein Raum, in dem Identität in Bewegung gerät.

Gaston und Jacqueline spielen mit dem, was Menschen sehen, erwarten und lesen. Sie zeigen, wie brüchig Gewissheiten werden, sobald Körper, Stimme, Kleidung und Präsenz nicht mehr in vertraute Schubladen passen. „Mann trifft Frau“ ist keine Erklärung, keine Show-Effekt und kein Vortrag, sondern eine theatral-magische Selbstbefragung: mal leise, mal komisch, mal verblüffend direkt.

So entsteht eine Form, die Identität nicht definiert, sondern erfahrbar macht – im Blick der anderen, im eigenen Auftreten und in der Erlaubnis, nicht festgelegt zu bleiben. Der Abend beginnt mit Humor und wirkt dort nach, wo gesellschaftliche Regeln oft unsichtbar bleiben.

Eine Performance über Mann und Frau, über Übergänge und Zuschreibungen, über Bühne und Alltag – und über die Freiheit, Identität nicht als Grenze, sondern als Bewegung zu verstehen.