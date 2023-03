Gastspiel Ararat#2.0

inklusive Theaterperformance

Die inklusive Theatergruppe RAP-SODEN der Kulturinitiative Bohnenviertel e. V. gastiert gemeinsam mit der inklusiven Theatergruppe WEK Werkstätten Esslingen-Kirchheim an der WLB. Präsentiert wird das Bühnenstück: ARARAT #2.0 – eine Geschichte über Beeinträchtigungen, Hilfsbereitschaft und Freundschaft. Entstanden ist das Stück unter der Regie von Axel Clesle und Andrea Lautenschlager-Clesle. Die Musikalische Leitung trägt der weltbekannte Bassist und Komponist Wolfgang Schmid, Professor h. c. an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und Band. Ebenfalls mit dabei ist der Rapper und Beatboxer Luis Baltes aus Hamburg.