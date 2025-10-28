Gastspiel Landestheater Dinkelsbühl in Wassertrüdingen - Dann haben Sie eben eine andere Weltanschauung

Texte und Szenen, Monologe und Dialoge, zwei Große NACH HANS CHRISTIAN ANDERSEN der bairischen Literatur, der Wortakrobatik und der Hochkomik. Sinnsuche, die oft zugleich im Unsinn und im Tiefsinn endet.

Liesl Karlstadt und Karl Valentin sind berühmt für ihre Sketche rund um einen Theaterbesuch, die korrekte grammatikalische Form des Semmelknödels und eine grandios scheiternde Orchesterprobe.

Die Autorin und Regisseurin Gisela Maria Schmitz hat jetzt aus all diesen Texten und den Biografien der beiden begnadeten Bühnenmenschen einen ganz besonderen Abend gestaltet. Wir begegnen Liesl Karlstadt und Karl Valentin einmal von ihrer bekannten und einmal von ihrer völlig unbekannten Seite. Glanz und Schatten, Witz und Weisheit, zutiefst geerdete Wesen in einer zutiefst absurden Welt: Mit der musikalischen Gestaltung von Rudolf Gregor Knabl und dem heiter-melancholischen Spiel von Andreas Peteratzinger und Margret Gilgenreiner nähern wir uns dem Grundsatz fortgeschrittener Gesprächskultur: »Dann haben Sie eben eine andere Weltanschauung!«