Gastspiel Landestheater Dinkelsbühl in Wassertrüdingen - Was war und was wird

Aula der Realschule Wassertrüdingen Bahnhofstraße 12 Wassertrüdingen

Ein ganzes Eheleben, die ganze Biografie einer Liebesgeschichte, eine Reise durch Glück und Unglück bietet das Stück »Was war und was wird« von Lutz Hübner und Sarah Nemitz.

Ein Theaterstück als Theaterstück im Theater: Anke und Theo, ein Paar mit fast erwachsenen Kindern, sitzen im Theater, streiten, geraten ins Bühnenlicht. erinnern sich schlaglichtartig an die eigene Vergangenheit, spielen mit möglichen Varianten der Zukunft, unterstützt von Lenny, dem geheimnisvollen Theatertausendsassa. In der Inszenierung von Jasmin Meindl kommt der ganze Zauber des Theaters als eigene Vorstellungswelt ins Spiel, entsteht ein Reigen von Schein und Wirklichkeit, entspinnt sich eine Liebesgeschichte mit Umwegen, die alle an ein Ziel führen: mitten ins Herz. Mit Thomas Weber, Margret Gilgenreiner und Luise Pahlke.

Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr, Kein Kartenvorverkauf, Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.

Info

Theater & Bühne
