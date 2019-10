Gatte gegrillt - Premiere

Kenneth ist mitten in der Midlife-Crisis. Deshalb kommt es, wie es kommen muss: Er, der in die Jahre gekommene Macho und Elvis-Fan, verliebt sich in Laura. Die Frau verkörpert alles, was er gerade meint zu brauchen: Sie ist unternehmungslustig, sexy und fidel.

Leider kann Laura nicht kochen. Das ist ein Problem, denn Kenneth wurde bisher von seiner Ehefrau Hillary auf das Vorzüglichste mit lukullischen Genüssen verwöhnt.

Er sitzt in der Zwickmühle: Auf die Kochkünste Hillarys will er ebenso wenig verzichten wie auf den „Nachtisch“, den er bei seiner Freundin bekommt. Als Kenneth seine Frau schließlich doch verlässt, zeigt die betrogene Ex zunächst eine souveräne Haltung. Sie lädt das „junge Paar“ sogar zum Essen ein. Doch tischt sie eine höllisch-böse Überraschung auf…

Der britischen Autorin ist eine fulminante Komödie für Frauen und Männer gelungen, die mit den Klischees geschickt jongliert, und nichts so geschehen lässt, wie man es erwartet.