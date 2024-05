Gaukler der Lüfte - Unsere Schmetterlinge

Mit ihrem spielerisch tänzelnden Flug gehören Schmetterlinge zum Sommer wie bunte Wiesen, üppig duftende Pflanzen und lange Abende bei Kerzenschein im Freien. Die Tagfalter lieben das Sonnenlicht, sind oft auffällig und farbenprächtig. Die Nachtfalter sehen dagegen eher unscheinbar aus und sind vor allem in der Dunkelheit unterwegs. Sie sind die Unbekannten unter den Schmetterlingen, obwohl 95 % unserer einheimischen Arten zu ihnen zählen. Beide Gruppen übernehmen im Naturhaushalt die wichtige Funktion der Bestäubung, durch ihren langen Rüssel auch von Pflanzen mit tiefen Blütenkelchen. Auf Veränderungen ihrer Umwelt reagieren Schmetterlinge sehr empfindlich und schnell. Das macht sie zu einem hervorragenden Frühwarnsystem für den Zustand der Landschaft. Eingriffe in ihre Lebensräume werden ihnen aber auch leicht zum Verhängnis. Mehr als die Hälfte unserer Schmetterlinge sind heute in ihrem Bestand gefährdet. Abhilfe schaffen schon kleine Maßnahmen im privaten Umfeld, damit sie auch im nächsten Sommer wieder fliegen.