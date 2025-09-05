Gaukler Nepomuk (Gastspiel)

Nepomuk von Forzarello - das ist ein Vollblut - Komödiant, Artist, Jongleur, Zauberer und Possenreißer - mit einem Wort: Gaukler. Ob auf der größten Bühne oder in der kleinsten Hütte: Nepomuk fasziniert das Publikum mit Kunststücken, die den Naturgesetzen zu widersprechen scheinen. Dass es dabei auch viel zu lachen gibt, versteht sich bei diesem Profigaukler von selbst.

Ein spannendes Programm für Kinder von etwa 3 bis 99 Jahren.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich unsere Vorführungen in der Regel nicht nur speziell an sehr kleine Kinder richten, sondern Menschen jedes Alters erfreuen können.

Die Altersangabe soll Ihnen lediglich eine Orientierungshilfe bieten, wenn Sie Vorführungen mit kleinen Kindern besuchen möchten. Generell gilt, dass auch junge Zuschauer in der Lage sein sollten, der Vorstellung für ca. 35 - 40 Minuten leise zu folgen. Hier ist jedes Kind unterschiedlich.