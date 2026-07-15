Gaukler Nepomuk (Gastspiel)

Nepomuk von Forzarello - das ist ein Vollblut - Komödiant, Artist, Jongleur, Zauberer und Possenreißer - mit einem Wort: Gaukler. Ob auf der größten Bühne oder in der kleinsten Hütte: Nepomuk fasziniert das Publikum mit Kunststücken, die den Naturgesetzen zu widersprechen scheinen. Dass es dabei auch viel zu lachen gibt, versteht sich bei diesem Profigaukler von selbst.

Ein spannendes Programm für Kinder von etwa 3 bis 99 Jahren.