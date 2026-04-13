Der Schützengau Ansbach veranstaltet seine Gaumeisterschaft "Bogen" auf den Sportgelände in Neunstetten in Zusammenarbeit mit den "Altmühlschützen" Neunstette e.V.
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Sportheim Neunstetten 91567 Herrieden
Sport & Bewegung
Sportheim Neunstetten 91567 Herrieden
Der Schützengau Ansbach veranstaltet seine Gaumeisterschaft "Bogen" auf den Sportgelände in Neunstetten in Zusammenarbeit mit den "Altmühlschützen" Neunstette e.V.
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