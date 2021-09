Gaumenfreude trifft auf Musik, Artistik, Feuer und Licht

Am Freitag, 1. Oktober, findet in der Nürtinger Innenstadt und in der Altstadt die lange Einkaufsnacht statt. Für die Besucherinnen und Besucher heißt das: „Shoppen und Schlemmen“ bis 24 Uhr!

Nürtingens Einzelhändler haben sich besondere Angebote einfallen lassen und laden die Gäste ein, sich von den Aktionen überraschen zu lassen. Auch die Gastronomen sind mit von der Partie: Neben diversen Food Trucks bieten Citymarketing- und Werbering-Mitgliedsbetriebe sowie weitere Initiativen und Vereine eine breite Palette von Getränken und leckeren Gerichten an: Das Angebot reicht von Burgern, über Wok-Gerichte, Holzofenbrot und schwäbischer „Dinnete“ (Flammkuchen), bis hin zu Maultaschen, Suppen, Schupfnudeln, roten Würsten, Waffeln und holländischen Pfannkuchen („Poffertjes“).

„Kaufen Sie bis 24 Uhr ein, flanieren in der Innenstadt und der Altstadt, genießen Sie das tolle Rahmenprogramm und das leckere Essen. Es ist für jeden etwas dabei: Ob Gaumenfreuden, Attraktionen, oder Unterhaltung“, verspricht Melanie Wägner, Geschäftsführerin des Citymarketing Nürtingen e.V. Klein und Groß staunen bestimmt über die „Perlen in der Altstadt“: Überall hängen weiße Lampions, welche teilweise beleuchtet sind! Beeindruckende Lichtinstallationen hat sich Veranstaltungstechniker Tobias Lang für die Innenstadt, im Bereich Kirchstraße bis Stadtkirche St. Laurentius, ausgedacht: Die Gebäude werden in verschiedene Licht-Stimmungen getaucht!

Auch für abwechslungsreiche Unterhaltung ist gesorgt. Musikalische Klänge der Extraklasse bietet die „Louisiana Funky Butts Brass Band“ rund um die Stadtkirche und in der Altstadt. Mit Piano, Gesang, Gitarre und Cajon spielt „Philipp Wieland und Band“ zwischen Stadtkirche und Schillerplatz unvergessene Hits aus den vergangenen 30 Jahren! Rund um den Schillerplatz wird „Klikusch“ mit Clownerie, Artistik, Feuer und Licht die Besucher aus Nah und Fern verzaubern. „Kommen Sie vorbei und bringen Ihre Freunde mit! Es geht so einfach, Spaß und eine gute Zeit zu haben – und dabei noch leckeres Essen zu genießen“, so Sophie Fischer, Veranstaltungskauffrau beim Citymarketing, zur langen Einkaufsnacht am kommenden Freitag.