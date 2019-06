Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart: Meet the Talents

Meet the Talents ist das ideal festivaltaugliche Konzept: Eric Gauthier gibt bei vielversprechenden jungen Choreographen ein kurzes Stück für die Theaterhaus-Company in Auftrag.

Geprobt wird in der zweiten Festivalwoche – teils im Ballettsaal von Gauthier Dance, teils in der Sporthalle. Alle, die Zeit und Lust haben, sind ausdrücklich eingeladen bei der Kreation zuzuschauen. In der Abschlusswoche des Festivals werden die neuen Stücke am frühen Abend in der Sporthalle präsentiert. Eric Gauthier führt durch die Show und stellt die anwesenden Choreographen in kurzen Interviews vor. Vom Publikum, aber auch von den Künstlern selbst wurde Meet the Talents begeistert angenommen. Bühne frei also für eine Neuauflage und die Talente Arianna Benedetti (Italien), Eyal Dadoun (Israel), Valerio Longo (Italien) und Norge Cedeño Raffo (Kuba). Außerdem mit dabei sind zwei alte Bekannte von Gauthier Dance, der Floating Flowers-Choreograph Po-Cheng Tsai (Taiwan) und Nadav Zelner (Israel), der beim Festival 2017 mit dem COLOURS-Trailer Alte Zachen und einem Beitrag für Meet the Talents derart vorlegte, dass Eric Gauthier ihn vom Fleck weg für einen Abendfüller engagierte. Das Ergebnis wurde - trotz oder wegen des frechen Titels – ein echter Publikumshit: BULLSHIT.

Uraufführungen von Arianna Benedetti, Eyal Dadon, Valerio Longo, Norge Raffo, Po-Cheng Tsai, Nadav Zelner