Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart: THE SEVEN SINS

Mit Uraufführungen von Aszure Barton, Sidi Larbi Cherkaoui, Sharon Eyal, Marco Goecke, Marcos Morau, Hofesh Shechter, Sasha Waltz

Eine Produktion von Theaterhaus Stuttgart

Unter Tanzfans lösen allein schon die Namen auf dem Besetzungszettel Bewunderung aus. Denn diese Produktion vereint die absolute Crème de la crème internationaler Choreograph*innen. Jede und jeder von ihnen wird für Gauthier Dance eine Todsünde in ein Tanzstück verwandeln. Das Ergebnis: ein Tableau der Ruchlosigkeit, bestehend aus sieben Uraufführungen von Aszure Barton, Sidi Larbi Cherkaoui, Sharon Eyal, Marcos Morau, Sasha Waltz sowie den beiden Artists-in-Residence von Gauthier Dance Marco Goecke und Hofesh Shechter.

Zur Premiere von The Seven Sins am 26. März 2022 rollt das Theaterhaus den Roten Teppich aus. Erwartet werden Tanzveranstalter aus ganz Europa und viele prominente Gäste aus der Kultur und dem Show Business. Mit im Boot als Sendepartner ist ARTE, der The Seven Sins aufzeichnen und in seinem TV-Programm ausstrahlen wird.