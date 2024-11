Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart

Gauthier Dance und Hofesh Shechter: Eine wunderbare Freundschaft, die bei Stuttgarter Tanzfans zu einer überwältigenden Nachfrage führte. Der als finale Premiere 2023/2024 geplante Greatest Hits-Abend ANTHOLOGY erhält deshalb einen sehr persönlichen Zuschnitt und wird zu ANTHOLOGY Shechter X Gauthier Dance. Die kleine Werkschau für unseren Artist in Residence füllt so eine Lücke. Denn der große Sommerhit 2023 – Shechters Contemporary Dance 2.0 – wurde für den Geschmack unseres Publikums eindeutig zu wenig gespielt. Wir haben verstanden und spannen die hypnotische Tanz-Party zusammen mit dem ultimativ lässigen SWAN CAKE aus dem Swan Lakes-Programm. Dazu kreiert Shechter eine ganz besondere Dreingabe – einen „Bonus Track“, der erstmals die Haupt-Company und die Gauthier Dance JUNIORS auf der Bühne zusammenbringt.

Contemporary Dance 2.0

Schon mit dem völlig unvermittelten Auftakt dieses Stücks beginnt ein regelrechtes choreographisches Überwältigungskino. Angetrieben vom puren Rausch der Bewegung und wie immer Hofesh Shechters eigenem, unverkennbaren Sound, finden die Tänzerinnen und Tänzer rasch in einen geradezu hypnotischen Flow – und das Publikum ist begeistert: von der Club-Atmosphäre, von Shechters genialem Soundtrack, vor allem aber von der schieren Virtuosität und unbändigen Power der acht Tänzerinnen und Tänzer.

Choreographie & Komposition: Hofesh Shechter

Lichtdesign: Tom Visser

Original Kostümdesign: Osnat Kelner

Choreographische Assistenz: Chien-Ming Chang

Technische Beratung: Alan Valentine

SWAN CAKE

Shechter ist Meister darin, tanzende Körper zu einer Einheit zu verschmelzen – und SWAN CAKE ist keine Ausnahme. Sein selbst komponierter Soundtrack inklusive frech versteckter Anspielungen auf Tschaikowskys Schwanensee-Musik formt die Gruppe zum Schwarm, bei dem sich die Bewegungen wie selbstverständlich von Tänzerin zu Tänzer fortsetzen. Der unwiderstehliche lässige Rhythmus macht nicht nur den „Schwänen“ Beine. Als echter Ohrwurm bleibt er bis lange nach Ende der Show in den Köpfen haften.

Choreographie & Komposition: Hofesh Shechter

Lichtdesign: Mario Daszenies & Hofesh Shechter

Kostümdesign: Gudrun Schretzmeier & Hofesh Shechter

Choreographische Assistenz: Kim Kohlmann

Bonus Track

Eine Premiere in doppelter Hinsicht schafft Hofesh Shechter mit Bonus Track. Das neue Stück ist zugleich die erste Kreation, bei der die Haupt-Company und die Gauthier Dance JUNIORS auf der Bühne vereint sind – insgesamt 22 Tänzer*innen! Als wäre das noch nicht genug „doppelt“, hat Eric Gauthier seinen Artist in Residence gebeten, ein Stück zu choreographieren, das zweifach funktioniert: als Schlussstück im Gefüge der ANTHOLOGY ebenso wie als eigenständige Arbeit, die sich für den mobilen Einsatz, idealerweise auch im Freien, eignet. Wer Shechter kennt, wird keinen Zweifel daran haben, dass er die Herausforderung mit Bravour meistern wird. Zumal die Ursprünge von Bonus Track genau in einem solchen Outreach-Programm liegen. Vor einiger Zeit hatte Shechter für seine eigene Company Elemente aus seiner Choreographie Clowns für einige Open-Air-Aufführungen in London adaptiert, allerdings in sehr viel kleinerer Besetzung, für acht Tänzer*innen. Auf dieser Basis hat er nun eine maßgeschneiderte neue Version für und mit Gauthier Dance choreographieren und auch seinen – wie immer eigenen – Soundtrack überarbeiten. Das Ergebnis, hofft Shechter, wird ein Bonus Track im wahrsten Sinne des Wortes sein – ein kleines Schmuck-Stück als funkelnde Dreingabe dieser ersten reinen Shechter-Show für Stuttgart.

Choreographie & Komposition: Hofesh Shechter

Lichtdesign: Mario Daszenies

Kostümdesign: Gudrun Schretzmeier & Hofesh Shechter

Probenleitung: Kim Kohlmann