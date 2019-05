Gautier Capuçon & Jean-Yves Thibaudet

Als Solisten haben Gautier Capuçon und Jean-Yves Thibaudet den Schlossfestspielen Momente beschert, die einfach nicht mehr wegzudenken sind.

Nun darf man die beiden Franzosen endlich auch einmal gemeinsam auf der Bühne des Forums am Schlosspark erleben – im intimen musikalischen Dialog. Die zwei Ausnahmemusiker wissen nicht nur mit Orchester, sondern insbesondere auch als Kammermusiker zu überzeugen. Bereits viele Jahre verbindet sie ein Band der Freundschaft, was sich in zahlreichen Projekten niedergeschlagen hat. In Ludwigsburg widmen sie sich drei der ganz großen Cellosonaten. Mit Brahms, Rachmaninow und Debussy spüren sie dem Übergang von der Romantik zur Moderne nach. Ein Programm wie gemacht für das fein konturierte Spiel der beiden, das zwischen sprühender Dynamik und elegischem Sehnen jede Facette musikalischen Ausdrucks abzudecken weiß.