Auch in schweren, von Krieg und Katastrophen geprägten Zeiten muss es was zum Lachen geben.

Daher führt das Kabarett GAUwahnen (Eva Schwindt-Läpple, Alexandra Müller-Kilgus, Niklas Albrecht und Erhard Jöst) sein Programm „Weinereien“ auf, und zwar am Samstag, 25.3., 20 Uhr, im Gewölbekeller des Böckinger Bürgerhauses (Premiere) und am Freitag, 31.3., 20 Uhr, in der Kulturschmiede Neckargartach.