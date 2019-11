Festhalten! The Last Dance von Gayle San an Nikolaus.

Gayle San wird 2019 Ihre DJ-Karriere beenden d.h Sie ist das letzte mal unterwegs. Rechtzeitig kommen, früher glücklich sein & und bis zum Schluss mit ihr durchtanzen.

FULL LINE UP:

★GAYLE SAN

(Lehmann Musik, Toolroom Records, H-Production)

Agent Twist (Glory)

GAYLE SAN war eine der Vorreiterinnen des Techno-Sounds, den Sie aus Europa mit auf die Insel brachte. Sie war stets up2front, was den weltweiten Technosound angeht und sie ist jetzt leider in ihrem letzten Jahr als DJane.

★ ENVI

★ HÖRSTURZ

★ MONOPLAY

★ TBA

★ TBA

Soundsystem: 8x Pro Audio Bässe

CUBE: Christmas Dance & Mixed mit Lex Cooper.

❗️NUR ABENDKASSE❗️

Tropi.de – Endlich Freitag

Sigmaringerstr.146 – 72458 Albstadt

www.tropi.de

Einlassregel:

Mit Erziehungsbeauftragung und in Begleitung eines Erwachsenen ist der Einlass ab 16 Jahren (ein Volljähriger pro zwei Minderjährigen).

Infos und Formular auf www.partyzettel.de

