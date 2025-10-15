Stimmgewaltiger denn je erzählt und singt die fantastische Hauptdarstellerin ihres eigenen Lebens brand new Geschichten.

Ihre unverwechselbare Erfindung – das Dinglish, ein poetischer und pointierter Mix aus Deutsch und Englisch – schlägt dabei den Bogen von Brockton über Buffalo, Broadway und Bielefeld nach Berlin. Die amerikanische Entertainerin und Sängerin Gayle Tufts erzählt von sieben Nächten, die ihr Leben verändert haben – ein Blick, ein Ton, eine Bewegung – und alles ist anders!

Charmant und humorvoll, mit Selbstironie und Stärke, schrägen Sichtweisen und Hintersinn. Als erstklassige Besetzung ist sie dabei glamourös, unbändig leidenschaftlich und pulsierend. Gayle Tufts ist ein Volltreffer. Und sie rockt die wichtigen Themen im Hier und Heute. Ein Abend voller neu interpretierter Classics, frischer Songs und überraschender Geschichten. Getragen wird sie dabei von der musikalischen Begleitung ihres Bühnenpartners und Spielkameraden – des preisgekrönten Film- und Fernsehkomponisten Marian Lux.

»Die aus dem Fernsehen und vielen Live-Auftritten bekannte Gayle Tufts ist einfach liebenswürdig. Sie ist eine begnadete Entertainerin. Wie Gayle Tufts das Publikum auf eine unverkrampfte Art mit den Themen Selbstverwirklichung der Frauen sowie die Sehnsucht nach Freiheit und Respekt anspricht, ist witzig und ernst zugleich.« Frankfurter Rundschau