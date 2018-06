Unter dem Motto „Expedition WIR“ steht am letzten Juli-Wochenende mit dem Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart erneut Süddeutschlands größtes Festival der Regenbogen-Community an, an dem sich das Climax seit Jahren regelmäßig beteiligt.

Traditionell gastiert am Freitag vor der großen Politparade die Eventreihe „Gaymax“ im Climax. Und setzt kurz vor der Pride-Saison wie gewohnt auch in diesen wilden Zeiten auf beständige Qualität. Um eben jene auch auf der Tanzfläche zu gewährleisten, servieren die frisch von ihrer Bear-World-Tour zurückgekehrten Hausbois und Gründer-Daddy DJ AndyRX feinste elektronische Häppchen zwischen House, Tech House und Artverwandtem. Hauptsache, es wird laut, bunt und gewohnt famos im Keller der Calwer Straße 25. Denn nie war eine „Gaymax“ wichtiger als 2018, wo falsche Versprechen an jeder Ecke lauern! Ein Hoch auf das Gefühl, auf DIESEM Floor genau richtig zu sein!

