Gazelle - Comedy Perle

Im Herbst 2026 startet Comedienne und Social-Media-Bekanntheit Gazelle ihre erste Solo-Live-Comedy-Tour und spielt in insgesamt neun deutschen Großstädten. In ihrem Programm spricht die 37-jährige über ihr Großwerden als Handwerkertochter und die Höhen und Tiefen einer Hundy-Mommy in Berlin. Im gewohnten Gazelle-Charme schaut sie aber auch kritisch auf uns als Gesellschaft und befasst sich mal eben so mit nichts weniger als ihrer eigenen Identität. Ganz nach dem Motto: Wer bin ich eigentlich, und wenn ja, kann ich

dabei Pink tragen?

Auf Social Media ist Gazelle bereits seit 2021 mit ihrer Comedy erfolgreich und begeistert mit ihren satirischen Videos ein Following von 390.000 Menschen auf TikTok und 270.000 auf Instagram. Dort spricht sie nicht nur darüber, was “typisch Deutsch” ist, sondern regt mit gesellschaftskritischen Beiträgen rund um die Themen Queerness und trans* sein zum Nachdenken an. In ihrer Live-Show wird es aber um noch mehr gehen: “Ich glaube, wer meinen Content mag, wird meinen Humor und das, worüber ich auf der Tour spreche auch mögen”, erklärt Gazelle, “aber Stand-up erzählt die Geschichten nochmal ganz anders und neu. Dort habe ich Gelegenheit, alles zu erzählen, was auf Social Media gar keinen Platz findet. Ich kann mich quasi nochmal ganz neu vorstellen."

Auf ihrer Tour wird Gazelle von unterschiedlichen Künstler:innen begleitet. Wer, wird noch nicht verraten. “Ich möchte meine Bühne auf jeden Fall mit anderen Künstler:innen teilen, die ich selber gerne mag. Ich möchte ein Programm zeigen, das nicht nur anderen gefällt, sondern hinter dem vor allem ich selbst 100%-ig stehen kann.”

Das Publikum darf sich auf einen Abend ganz ohne Filter - dafür aber mit jeder Menge charmanter Selbstironie und schonungslos komischen Einblicken in Gazelles Leben freuen.