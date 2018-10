(Ge)schichten auf Gold

Welche Werkprozesse lassen sich am mittelalterlichen Bildwerk ablesen? Am Beispiel eines Retabel-Gemäldes und einer gefassten Skulptur erörtern wir Thema und Bedeutung des Dargestellten und gehen den verschiedenen Arbeitsschritten auf den Grund: Welche Künstler / Handwerker waren beteiligt? Wie entsteht ein gemusterter Goldgrund? Wie kommt es zu Tiefe und Leuchtkraft der Farbe? Welche Bedeutung hatte das Werk für den Stifter, welche Wirkung auf den frommen Betrachter? Und schließlich, welche nachträglichen Veränderungen lassen sich am heutigen Zustand eines Werks ablesen?

Referentinnen: Elisabeth Krebs, Judith Welsch-Körntgen