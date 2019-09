Unter dem Motto „Gesund und fit – wir machen mit“ bietet die Kommunale Gesundheitskonferenz des Neckar-Odenwald-Kreises am 30. September im Foyer des Landratsamtes in Mosbach, Neckarelzer Straße 7, und am 1. Oktober im Hugo-Geisert-Saal in Buchen, Präsident-Wittemann-Straße 9, jeweils um 15 Uhr einen Nachmittag für Kinder und Erwachsene an. Den kleinen und großen Gästen wird wertvolles Wissen im Bereich Ernährung und Bewegung an die Hand gegeben: Nach einer kurzen Begrüßung durch Landrat Dr. Achim Brötel sorgt ein kindgerechter Theatervortrag mit Ernährungsexpertin Hanna Bender und dem „Inneren Schweinehund“ des Tinko Kindertheaters aus Gießen für den richtigen Mix aus Information und Spaß. Anschließend können die Besucher bei Mitmachaktionen wie zum Beispiel dem Milkshake-Fahrrad oder Seilspringen selbst aktiv werden, sich an den Ständen informieren und Fragen stellen. Zu dem kostenlosen Nachmittag sind Familien mit Kindern bis zum Grundschulalter sowie werdende Eltern und Großeltern herzlich eingeladen.