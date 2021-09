Geballte Bildungspower

Uni-Stadt Heilbronn: 10 Institutionen an einem Campus

Moderne Architektur und ein geballter Mix unterschiedlicher Bildungsmöglichkeiten treffen auf dem Bildungscampus Heilbronn zusammen. Zehn Institutionen, unter anderem auch die Technische Universität München, haben sich hier versammelt. Erfahren Sie mehr über die Studienmöglichkeiten, das Leben der Studenten in Heilbronn und deren Zukunftsperspektiven, inmitten einer Region von Weltmarktführern.

Treffpunkt: Bildungscampus 1 / vor dem DHBW-Gebäude

